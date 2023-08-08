Писатель Анташкевич заявил, что Володарский своей смертью «осиротил нас»

Сегодня стало известно, что легендарный переводчик и радиоведущий умер в возрасте 73 лет.

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Член Союза писателей России, историк Евгений Анташкевич в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о легендарном переводчике Леониде Володарском.

«Так не должно было быть, такие люди должны уходить, когда им 190 лет, 290 лет, а Леня подвел нас, он нас осиротил», - считает он.

По словам Анташкевича, Володарский был лучшим ведущим на всех каналах и на всех радиостанциях - он никогда не ставил себя выше человека, которого приглашал в качестве эксперта, никогда не перетягивал эфир на себя.

«Честный, абсолютно неподкупный, настроенный на достоверность, на правду. Он был классный переводчик... Леня был такой, он Родину любил... Прекрасный человек, очень своеобразный по характеру, что делало его еще интереснее», - заключил Анташкевич.

О смерти Володарского стало известно сегодня, он умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания состоится 11 августа в ЦКБ в Москве.