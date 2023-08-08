Историк Белаш: Володарский был очень тактичным к собеседникам

Известный переводчик и радиоведущий Леонид Володарский умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни.

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Известный переводчик и радиоведущий Леонид Володарский был тактичным по отношению к своим собеседникам и всегда старался пригласить к себе в передачу наиболее компетентных людей. Об этом «Звезде» рассказал военный историк Евгений Белаш.

«Так вышло, что я вырос на переводах Леонида Володарского и был очень счастлив, когда он пригласил меня участвовать в своей передаче. Володарский отличался очень большим тактом по отношению к собеседникам и всегда старался пригласить наиболее компетентных людей. Он очень уважал их компетентность. Мне его будет очень не хватать», - рассказал Белаш.

Леонид Володарский умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Он получил известность в 1990-е годы благодаря своим переводам и озвучке зарубежных фильмов, которые выходили на видеокассетах.

С марта 2014 года Володарский по выходным дням вел авторскую программу на радио «Говорит Москва». Она была посвящена истории России советского периода.