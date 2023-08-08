Эксперт Кадаков рассказал о влиянии на водителей разметки для соблюдения дистанции

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Если дорожная разметка для соблюдения дистанции будет использоваться в России повсеместно, то многие водители приучатся правильно воспринимать расстояние до впереди идущих машин. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Тут много нюансов. Лето - это одно, зима - другое, скользкая дорога - третье, сухая - четвертая. Но тем не менее какие-то базовые вещи у людей будут в головах оставаться», - говорит эксперт.

Максим Кадаков отметил, что подобную разметку нужно использовать. Ее введение является правильным решением.

Напомним, ранее стало известно, что на участках трасс «Автодора» с повышенным скоростным режимом появится экспериментальная разметка для соблюдения безопасной дистанции. Она будет выполнена в виде серии стрелок или шевронов.

Новую разметку нанесут на трассах М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях, а также на ЦКАД. Если она окажется эффективной, то ее введут в других местах.