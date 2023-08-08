В России протестируют новую дорожную разметку для соблюдения дистанции

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Вскоре на трассах «Автодора» появится экспериментальная разметка для соблюдения безопасной дистанции. Она будет выглядеть как серия стрелок или галочек (шевронов), которые помогут водителям лучше оценивать расстояние до впереди идущей машины. Об этом сообщили в госкомпании.

Разметку нанесут на участках трасс с повышенным скоростным режимом. Два из них находятся на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье, четыре - на трассе М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, еще два - на М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.

В «Автодоре» отметили, что на скоростных трассах чаще всего происходят попутные столкновения, в том числе из-за несоблюдения дистанции. Применение экспериментальной разметки согласовано с МВД. Если она будет эффективна, то ее нанесут на других участках трасс.

Напомним, в июле 2021 года состоялось торжественное открытие Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области. Ввел новую дорогу в эксплуатацию российский президент Владимир Путин.

Трасса проходит по территории Подмосковья в 50 километрах от МКАД. Она пересекает 13 федеральных дорог, разгружая столичные улицы от транзитного транспорта.