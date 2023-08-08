В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России протестируют новую дорожную разметку для соблюдения дистанции

Сергей Лебедев
16:18 08.08.2023
Разметку нанесут на участках трасс с повышенным скоростным режимом.
В России протестируют новую дорожную разметку для соблюдения дистанции
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

Вскоре на трассах «Автодора» появится экспериментальная разметка для соблюдения безопасной дистанции. Она будет выглядеть как серия стрелок или галочек (шевронов), которые помогут водителям лучше оценивать расстояние до впереди идущей машины. Об этом сообщили в госкомпании.

Разметку нанесут на участках трасс с повышенным скоростным режимом. Два из них находятся на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье, четыре - на трассе М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, еще два - на М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.

В «Автодоре» отметили, что на скоростных трассах чаще всего происходят попутные столкновения, в том числе из-за несоблюдения дистанции. Применение экспериментальной разметки согласовано с МВД. Если она будет эффективна, то ее нанесут на других участках трасс.

Напомним, в июле 2021 года состоялось торжественное открытие Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области. Ввел новую дорогу в эксплуатацию российский президент Владимир Путин.

Трасса проходит по территории Подмосковья в 50 километрах от МКАД. Она пересекает 13 федеральных дорог, разгружая столичные улицы от транзитного транспорта.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:50 В стране и мире
Умер знаменитый переводчик и радиоведущий Леонид Володарский
16:47 В стране и мире
Видео
Многоквартирные дома начали строить под льготную ипотеку в новых регионах
16:46 В стране и мире
Мятежники не пустили в Нигер делегации ЭКОВАС, ООН и Африканского союза
16:16 В стране и мире
Путин добавил Росалкогольрегулированию функции контроля за оборотом табака
14:47 В стране и мире
Путин назначил Грушко представителем при рассмотрении изменений в статью о военном положении
Популярное
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поселилась в рязанской деревне
Shot: Лада Дэнс с трудом дышит и почти не говорит после операции
Видео
Противодействие стратегии Запада: что написано в новом учебнике истории про СВО
Видео
Курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в Москве
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.