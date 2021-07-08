Путин торжественно ввел в эксплуатацию ЦКАД

Состоялось торжественное открытие Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области. Ввел новую дорогу в эксплуатацию президент России Владимир Путин.

Для этого глава государства посетил Центральный пункт управления и запустил движение по последнему участку трассы, включающему развязку на пересечении ЦКАД-4 и М-5 и 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе с пересечением ЦКАД-5 и М-10 «Россия».

Трасса проходит по территории Подмосковья в 50 километрах от МКАД и пересекает 13 федеральных дорог, разгружая столичные улицы от транзитного транспорта.

Как отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, РФПИ и иностранные инвесторы активно участвуют в важных инфраструктурных проектах России.

«Запуск ЦКАД - безусловно, крайне знаковое событие. Оно создаст более 200 тысяч рабочих мест в регионе, и сократит транзитный трафик в Москву более, чем на 30%. РФПИ вместе с партнерами приняли участие в строительстве 3 и 4 участков ЦКАД», - сказал он.

ЦКАД, Центральная кольцевая автомобильная дорога - скоростная платная альтернатива трассы А-107 «Малое бетонное кольцо» протяженностью 336,5 километров. При строительстве возведено 225 искусственных сооружений (55 мостов, 144 путепровода, 7 экодуков и 19 пешеходных переходов) и 18 транспортных развязок. Разрешенная скорость движения - 110 километров в час, в то время как на автомобильной дороге А-107 средняя скорость движения составляет 60 километров в час. ЦКАД - одна из самых современных скоростных трасс в Европе, а также первая в России «умная дорога» с развитой интеллектуальной транспортной системой (ИТС) и оборудованной системой взимания платы «Свободный поток» (или Free-flow).