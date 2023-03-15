Минфин и МИД РФ предложили отказаться от налоговых соглашений с недружественными странами

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Министерство финансов и Министерство иностранных дел России предложили идею о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными государствами. Инициатива разработана на фоне западных санкций, введенных ранее в отношении Москвы.

«Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер», - говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Как следует из инициативы, действие соглашений предложено заморозить до момента восстановления нарушенных прав РФ. Если идея ведомств будет одобрена, применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего указа президента.

Ранее Европейский союз обновил «серый список» налоговых юрисдикций, включив в него Российскую Федерацию, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рику.