Курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в Москве

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В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину в Москве и скрылся с места, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Как уточняется, 22-летний парень сбил пешехода в центре города - на Нижней Красносельской улице.

«Злоумышленник помощь женщине не оказал, экстренные службы не вызвал, а скрылся с места совершения преступления», - говорится в сообщении.

Получив тяжелые травмы, жительница Москвы впоследствии скончалась в больнице. Сейчас молодой человек по решению суда находится под стражей.

Ранее в подмосковной Электростали пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку, а затем скрылся с места аварии.