В Электростали пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку и уехал с места ДТП

Подозреваемый в смертельном ДТП уже задержал и доставлен в отдел полиции.

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В Электростали пьяный водитель сбил пенсионерку и мужчину, которые перебегали дорогу не по пешеходному переходу, а затем скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В результате произошедшего женщина 1931 года рождения погибла, мужчину 1967 года доставили в больницу.

Правоохранителям удалось разыскать и задержать скрывшегося с места аварии мужчину, рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

«Подозреваемый с внешними признаками опьянения задержан во дворе одного из домов на Первомайской улице города Электросталь и доставлен в отдел полиции», - сказала она.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее в Темрюке мотоциклист насмерть сбил пятилетнюю девочку с отцом. Водитель находился в состоянии опьянения.