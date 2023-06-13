Путин заявил, что вводить военное положение в РФ нет необходимости

Глава государства обратил внимание на важность расширения работы правоохранительных органов и спецслужб.

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Вводить военное положение на территории всей Российской Федерации нет необходимости. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин во время встречи с военкорами.

По мнению президента РФ, нужно работать по некоторым вопросам тщательнее.

«Нам нужно просто улучшать, расширять работу правоохранительных органов и специальных служб», - сказал российский лидер.

По мнению Владимира Путина, стоящие в этом плане задачи можно решить.

Кроме того, во время встречи с военными корреспондентами глава государства заявил о необходимости укреплять границу РФ.