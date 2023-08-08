Костомаров показал новые стопы-протезы для бега

Спортсмен обратил внимание на то, как в таких обстоятельствах для него изменилось понятие «радости жизни».

© Видео: kostomarovroman, Telegram © Фото: kostomarovroman, Telegram

Российский фигурист, олимпийский чемпион по танцам на льду 2006 года Роман Костомаров показал новые стопы для протезов, с помощью которых он теперь может бегать.

Соответствующее видео спортсмен опубликовал в своем Telegram-канале.

«Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать... Как изменились радости жизни», - написал он.

Фигуристу 46 лет. Напомним, в январе этого года он оказался в больнице из-за воспаления легких. Из-за возникших осложнений от пневмонии у Костомарова, как утверждалось, началось отмирание тканей. Врачи сделали ему ряд операций по ампутации конечностей, чтобы остановить опасный процесс.

Первое видео после протезирования мужчина опубликовал в конце июня. На нем он показал, как теперь проходят его тренировки.