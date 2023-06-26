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Костомаров опубликовал первое видео после протезирования

Анна Назайкина
14:48 26.06.2023
Спортсмен показал, как занимается на велотренажере.
© Видео: romankostomarovkrs, Instagram* © Фото: romankostomarovkrs, Instagram*
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Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года по танцам на льду Роман Костомаров, переживший несколько операций, опубликовал первое видео из больницы после протезирования.

Спортсмен показал, как занимается на велотренажере. Кадры тренировки он опубликовал на своей странице в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ).

«Непросто это все... ни морально, ни физически... мягко говоря!!! Но едем дальше», - написал он.

Костомарову 46 лет. В январе этого года он попал в больницу с тяжелой пневмонией, впоследствии его подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Как утверждалось в СМИ, из-за возникших осложнений у мужчины началось отмирание тканей, ему пришлось пережить ряд операций по ампутации на конечностях.

* Деятельность компании Meta Platfoms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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