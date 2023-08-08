Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Астрахани
Кроме того, еще четыре человека пострадали в результате произошедшего.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Жертвами пожара в жилой пятиэтажке в Астрахани стали два человека, сообщили «Звезде» в региональном главке МЧС.
«У нас четверо пострадавших и двое погибших», - сказала начальник пресс-службы Инна Антипова.
Ранее стало известно о возгорании в четырех квартирах в доме на улице Адмирала Нахимова. ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, передает, что произошел взрыв газа.
В настоящий момент спасатели работают на месте, общая площадь пожара достигает 90 «квадратов». МЧС показало видео с места тушения возгорания.