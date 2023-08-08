Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Астрахани

Кроме того, еще четыре человека пострадали в результате произошедшего.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Жертвами пожара в жилой пятиэтажке в Астрахани стали два человека, сообщили «Звезде» в региональном главке МЧС.

«У нас четверо пострадавших и двое погибших», - сказала начальник пресс-службы Инна Антипова.

Ранее стало известно о возгорании в четырех квартирах в доме на улице Адмирала Нахимова. ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, передает, что произошел взрыв газа.

В настоящий момент спасатели работают на месте, общая площадь пожара достигает 90 «квадратов». МЧС показало видео с места тушения возгорания.