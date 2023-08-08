В жилом доме в Астрахани горят четыре квартиры

По данным экстренных служб, есть пострадавшие.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

В Астрахани пожар произошел в жилом доме, горят четыре квартиры, сообщили в региональном главке МЧС. Кроме того, экстренные службы опубликовали кадры с места ЧП.

Возгорание произошло на улице Адмирала Нахимова. По данным ведомства, в результате произошедшего есть пострадавшие.

«Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. Общая площадь 90 кв.м.», - говорится в сообщении.

На месте работают 11 единиц техники и 20 спасателей, дальнейшая информация сейчас уточняется.

Судя по кадрам, людей выносят из полыхающего дома, из пятиэтажки вырываются густые черные столбы дыма.