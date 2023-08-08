Минобороны России сообщило об отражении за сутки 18 атак врага на Донецком направлении

Пробить российскую оборону безуспешно пытались штурмовые группы 17-й танковой, 23-й и 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

МО РФ сообщило об успешном отражении 18 атак неприятеля за сутки на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Эти атаки были отражены подразделениями «Южной» в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией. Пробить российскую оборону безуспешно пытались штурмовые группы 17-й танковой, 23-й и 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Уточняется, что противник пытался наступать в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево.

Конашенков отметил, что за сутки на Донецком направлении удалось уничтожить до 210 украинских боевиков, танк, четыре боевых машины пехоты, шесть пикапов и три 122-миллиметровых гаубицы Д-30.

Ранее Минобороны России показало видео с уничтожением украинской САУ барражирующим боеприпасом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.