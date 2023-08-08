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Минобороны России сообщило об отражении за сутки 18 атак врага на Донецком направлении

13:51 08.08.2023
Пробить российскую оборону безуспешно пытались штурмовые группы 17-й танковой, 23-й и 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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МО РФ сообщило об успешном отражении 18 атак неприятеля за сутки на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. 

Эти атаки были отражены подразделениями «Южной» в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией. Пробить российскую оборону безуспешно пытались штурмовые группы 17-й танковой, 23-й и 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Уточняется, что противник пытался наступать в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево. 

Конашенков отметил, что за сутки на Донецком направлении удалось уничтожить до 210 украинских боевиков, танк, четыре боевых машины пехоты, шесть пикапов и три 122-миллиметровых гаубицы Д-30. 

Ранее Минобороны России показало видео с уничтожением украинской САУ барражирующим боеприпасом

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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