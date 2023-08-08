Украинская САУ сгорела дотла после удара российским беспилотником
Вражеская самоходная артиллерийская установка загорелась ярким пламенем. Поднялся столб густого серого дыма. Через некоторое время последовал мощный взрыв.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военнослужащие уничтожили украинскую САУ беспилотником. Видео удара предоставило Минобороны России.
Сообщается, что расчет операторов беспилотных летательных аппаратов выявил замаскированную огневую позицию врага. Украинская самоходная артиллерийская установка вела огонь.
После этого российские военные нанесли удар при помощи барражирующего боеприпаса.
Вражеская САУ загорелась ярким пламенем, поднимая столб густого серого дыма. Через какое-то время внутри украинской бронеединицы произошел мощный взрыв. Больше она не будет стрелять по российским войскам.
Ранее МО РФ опубликовало кадры уничтожения украинской пехоты в районе Антоновского моста.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.