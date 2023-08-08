Памфилова: выборы в части новых регионов могут быть отложены при угрозе безопасности
Центральная избирательная комиссия может отложить выборы в части новых регионов, если возникнет угроза безопасности. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«У нас остается право и возможность, если в том или ином районе того или иного нового субъекта РФ, вот из этих четырех, может резко ухудшаться ситуация и мы будем понимать, что есть угроза безопасности для избирателей, у нас есть право выборы отложить», - сказала она (цитата по ТАСС).
Однако, по словам Памфиловой, в настоящее время нет необходимости откладывать проведение выборов.
Напомним, 30 сентября прошлого года в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых субъектов. В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий проведение выборов на территориях, где действует военное положение, в сентябре.
Единый день голосования в 2023 году состоится 10 сентября, во второе воскресенье месяца. В этот день в России пройдут выборы губернаторов и депутатов субъектов.