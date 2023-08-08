В НАК заявили о предотвращении более 200 террористических преступлений с февраля 2022 года

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В Национальном антитеррористическом комитете заявили о предотвращении почти двух сотен террористических преступлений с февраля 2022 года. если точнее, то таких случаев было 188.

«Их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков», - говорится в сообщении.

Директор ФСБ России и председатель НАК Александр Бортников отметил, выступая на заседании комитета, сказал, что новые террористические угрозы сформировались на фоне проведения СВО. В основном, они исходят от спецслужб Украины.

Они, как отметил Бортников, пропагандируют идеи терроризма и неонацизма при содействии Запада. При этом украинские спецслужбы активно используют различные интернет-ресурсы.

Ранее ФСБ задержала в Татарстане пособника украинских террористов.