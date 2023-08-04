ФСБ задержала в Татарстане пособника украинских террористов

Подозреваемый, который является сторонником националистической идеологии, уже дал признательные показания.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Казани, который является сторонником националистической идеологии. 29-летний мужчина подозревается в причастности к деятельности террористического украинского формирования.

Операция проводила совместно с региональным центром по противодействию экстремизму МВД. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности террористической организации. Подозреваемый уже дал признательные показания.

Ранее ФСБ задержала жителя Тамбовской области по делу о государственной измене. По данным следствия, фигурант участвовал в вербовке граждан России в ряды украинских боевиков.