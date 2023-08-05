В Ростове-на-Дону прошла торжественная церемония принятия военной присяги

В ходе церемонии на верность Родине присягнули более 150 новобранцев.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На территории бригады управления Южного военного округа военнослужащие отдельного батальона сопровождения воинских грузов приняли военную присягу.

На верность Родине присягнули более 150 новобранцев в рамках весенней призывной кампании. Торжественное мероприятие началось с выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени воинской части под аккомпанемент военного оркестра.

Во время церемонии, представители командования батальона поздравили молодых воинов с этим торжественным событием в их жизни. На церемонию пришли и родные военнослужащих - им показали условия быта и жизни в воинской части.

Для гостей также была организована выставка новейших образцов военной техники и стрелкового оружия, стоящих на вооружении бригады. Средин них бронеавтомобили «Тигр», противотанковые ракетные комплексы и другие образцы вооружения. Завершилось мероприятие торжественным маршем.

Перед присягой военнослужащие в течение месяца проходили курс общевойсковой подготовки: занимались строевой, физической и огневой подготовкой, изучали общевоинские уставы, научились обращаться со штатным оружием. Полученные навыки были закреплены во время полевого выхода.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов