Пострадавшего в Забайкалье участника спецоперации переведут в Читу
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что состояние участника специальной военной операции, который пострадал в результате нападения хулиганов в селе Нерчинский Завод, оценивается как удовлетворительное.
«Пострадавшему участнику СВО Михаилу провели обследование в Краснокаменской больнице. Состояние у него удовлетворительное, осложнений не обнаружено», - написал он в своем Telegram-канал.
Глава региона добавил, что поручил доставить пострадавшего военнослужащего санавиацией в Читу, где ему будет оказана комплексная медицинская помощь.
Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников нападения на военнослужащего, который принимал участие в специальной военной операции. Задержанным оказался 27-летний мужчина, в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.