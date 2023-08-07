В стране и мире Пострадавшего в Забайкалье участника спецоперации переведут в Читу Максим Крюков По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, в Чите пострадавшему военнослужащему окажут комплексную медпомощь. © Фото: am_osipov, Telegram Читайте нас на: Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что состояние участника специальной военной операции, который пострадал в результате нападения хулиганов в селе Нерчинский Завод, оценивается как удовлетворительное. «Пострадавшему участнику СВО Михаилу провели обследование в Краснокаменской больнице. Состояние у него удовлетворительное, осложнений не обнаружено», - написал он в своем Telegram-канал. Глава региона добавил, что поручил доставить пострадавшего военнослужащего санавиацией в Читу, где ему будет оказана комплексная медицинская помощь. Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников нападения на военнослужащего, который принимал участие в специальной военной операции. Задержанным оказался 27-летний мужчина, в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Экспертное мнение и аналитика