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Пострадавшего в Забайкалье участника спецоперации переведут в Читу

Максим Крюков
06:31 07.08.2023
По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, в Чите пострадавшему военнослужащему окажут комплексную медпомощь.
Пострадавшего в Забайкалье участника спецоперации переведут в Читу
© Фото: am_osipov, Telegram
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что состояние участника специальной военной операции, который пострадал в результате нападения хулиганов в селе Нерчинский Завод, оценивается как удовлетворительное.

«Пострадавшему участнику СВО Михаилу провели обследование в Краснокаменской больнице. Состояние у него удовлетворительное, осложнений не обнаружено», - написал он в своем Telegram-канал.

Глава региона добавил, что поручил доставить пострадавшего военнослужащего санавиацией в Читу, где ему будет оказана комплексная медицинская помощь.

Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников нападения на военнослужащего, который принимал участие в специальной военной операции. Задержанным оказался 27-летний мужчина, в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

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