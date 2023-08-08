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Эксперт Ершов сообщил, что экипаж «Михаила Сомова» самостоятельно снял судно с мели

Максим Крюков
11:08 08.08.2023
Начальник ФГБУ «Северное УГМС» Роман Ершов сообщил, что после осмотра судно проследует в порт города Архангельск.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: meteorf.gov.ru
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Судну «Михаил Сомов», которое две недели назад село на мель у Земли Франца-Иосифа, благодаря благоприятным погодным условиям удалось самостоятельно сняться с мели. Об этом в беседе со «Звездой» заявил начальник ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Роман Ершов.

«Они сами да, удалось им самостоятельно сняться с мели. Погодные условия благоприятные сложились», - сказал он.

Собеседник телеканала добавил, что водолазы проведут осмотр корпуса судна, при необходимости проведут подготовительные мероприятия, дальше судно проследует в порт города Архангельск.

«Планируется постановка в док и подъем его в доке, чтобы дальше его обследовать», - заключил Ершов.

Накануне начальник ФГБУ «Северное УГМС» сообщил, что на севшем на мель судне «Михаил Сомов» остался экипаж и водолазы. По его словам, выполнялись работы, связанные с контролем состояния судна и подготовкой к его дальнейшему снятию с мели.

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