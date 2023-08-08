Эксперт Ершов сообщил, что экипаж «Михаила Сомова» самостоятельно снял судно с мели
Судну «Михаил Сомов», которое две недели назад село на мель у Земли Франца-Иосифа, благодаря благоприятным погодным условиям удалось самостоятельно сняться с мели. Об этом в беседе со «Звездой» заявил начальник ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Роман Ершов.
«Они сами да, удалось им самостоятельно сняться с мели. Погодные условия благоприятные сложились», - сказал он.
Собеседник телеканала добавил, что водолазы проведут осмотр корпуса судна, при необходимости проведут подготовительные мероприятия, дальше судно проследует в порт города Архангельск.
«Планируется постановка в док и подъем его в доке, чтобы дальше его обследовать», - заключил Ершов.
Накануне начальник ФГБУ «Северное УГМС» сообщил, что на севшем на мель судне «Михаил Сомов» остался экипаж и водолазы. По его словам, выполнялись работы, связанные с контролем состояния судна и подготовкой к его дальнейшему снятию с мели.