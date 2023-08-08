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Пленный заявил, что ВСУ используют пулемет, конструкции которого исполняется 140 лет

11:31 08.08.2023
Хайрем Максим создал свой знаменитый пулемет еще в 1880-е. В 2023 году его конструкции исполняется 140 лет. Позже, в самом начале XX века, Российская империя доработала его и стала производить у себя. В СССР пулеметы «Максим» прекратили делать в 1945 году.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинец Александр Хованец заявил, что его подразделение использовало пулемет эпохи Великой Отечественной войны, конструкция которого восходит еще к XIX веку. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Нам изначально говорили, что России нечем воевать, но, как выяснилось позже, это, наверное, Украине нечем воевать. Автомат Калашникова и, сейчас будете смеяться, "Максим", пулемет», - сказал Хованец. 

Стоит отметить, что Хайрем Максим создал свой знаменитый пулемет еще в 1880-е. В 2023 году этой конструкции исполняется 140 лет. Англичане использовали его в боях против африканских племен. Позже, в самом начале XX века, Российская империя доработала его и стала производить у себя. В СССР пулеметы «Максим» прекратили делать в 1945 году.

Александр Хованец описал, как выглядел обстрел российской артиллерии по его позициям. 

«Плотный обстрел, чистый Армагеддон, земля аж горела», - заметил он. 

По словам пленного, после обстрела на позиции украинцев зашли российские штурмовики. Хованец отметил четкость их работы, оценив ее «по пятибалльной системе на пять с плюсом». 

Загнав врага в блиндажи, военнослужащие ВС РФ предложили им сдаться, пообещав, что те, кто сложат оружие, будут жить. Александр Хованец выразил благодарность за то, что российские бойцы сдержали свое слово. 

Хованец отметил, что при таких условиях в его подразделении никто не хотел особенно рваться в бой, потому что есть понимание, что так можно стать или калекой, или погибнуть. Он подчеркнул, что лучше сесть в тюрьму. 

Ранее опубликовала кадры ликвидации украинского пулеметного расчета во время ротации российскими снайперами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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