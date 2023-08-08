В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российский снайпер ликвидировал пулеметный расчет ВСУ во время ротации

Максим Низкодубов
10:47 08.08.2023
Работают военнослужащие в сумерках или под покровом ночи, чтобы остаться незамеченными для вражеских беспилотников, которые ведут постоянную охоту.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Сливаясь с густой растительностью, снайперская группа занимает огневую точку в лесополосе на Южно-Донецком направлении. До опорного пункта ВСУ - меньше километра. О том, что за их перемещениями на этом участке скрытно наблюдают в прицел крупнокалиберной винтовки наши разведчики, для националистов - явная неожиданность.

Пара снайперов готовится к работе по цели. Выбор приоритетных объектов для уничтожения, корректировка огня и подготовка вооружения лежит на плечах наблюдателя. Спусковой крючок он не нажимает, но контролирует весь ход выполнения боевой задачи.

Средства объективного контроля показывают, что во время ротации личного состава неприятеля на дистанции 800 метров ликвидирован пулеметный расчет ВСУ. Скрытный отход нашей группы незамедлителен. Следы снайперов Восточного округа уже ищут вражеские беспилотники.

Днем группа работает только в исключительных случаях, поскольку небезопасно. В основном к выполнению боевых задач приступают в сумерках или глубокой ночью.

В отличие от действий в населенных пунктах, в степи работать снайперской группе сложнее. Густая листва и растительность осложняют визуальную разведку позиций противника. Помогают тепловизоры, которые выделяют человека по разнице температуры тела на фоне окружающей среды.

«Вообще приоритет цели наш - пулеметчики, стрелки тяжелые. Гранатометчики. Командиры, офицерский состав. Люди значимые, не простые пехотинцы», - отмечает снайпер-разведчик с позывным Сокол.

Сокол из Забайкалья прибыл в зону СВО только в апреле этого года. И, как признается он сам, по сравнению со своими  товарищами пока похвастаться большим количеством пораженных целей не может. Но все еще впереди.

«У меня пока не так уж и много. Я стремлюсь. Каждый снайпер ценит каждое попадание. Смена происходит у военнослужащих ВСУ где-то в 5-4 утра. Где-то в это время мы выдвигаемся на задачу, базируемся и смотрим, наблюдаем. Видим людей, когда они идут, и начинаем уже работать», - добавляет Сокол.

На отдельных участках Южно-Донецкого направления недавно мобилизованных солдат ВСУ наши стрелки вычисляют мгновенно. Как считают сами разведчики, они ведут себя очень «нагло».

«Они вальяжно так двигались, налегке. Мы туда пришли, отработали, они на следующий день уже нагибаясь ходят. То есть чувствуют, что смерть близко», - говорит Сокол.

Профессиональные стрелки из Российской армии особо ценны для противника. Сил и средств на обнаружение и попытки ликвидировать такие снайперские группы ВСУ не жалеют. А вот для нашей пехоты эти парни - надежная защита и прикрытие на самых опасных участках фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:42 Армия
Видео
Командир экипажа Ка-52 заявил, что он может пролезть в «игольное ушко» на своем вертолете
09:59 В стране и мире
С 2025 года у медиков может измениться система оплаты труда
08:22 В стране и мире
Застрявших на острове Аскольд детей доставили на материк
06:28 В стране и мире
Роскосмос показал ракету «Союз-2.1б», которая выведет «Луну-25» за пределы Земли
04:45 В стране и мире
Видео
Металл в сердце: военные врачи провели сложнейшую операцию в зоне СВО
Популярное
Видео
Противодействие стратегии Запада: что написано в новом учебнике истории про СВО
Видео
«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу пообщался с бойцами, ожидающими встречи с немецкими Leopard
Песков назвал Путина своим учителем, а работу с ним - бесценным опытом
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Видео
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вражеского БТР на Запорожском направлении
МО РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над территорией Калужской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.