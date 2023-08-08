Российский снайпер ликвидировал пулеметный расчет ВСУ во время ротации

Работают военнослужащие в сумерках или под покровом ночи, чтобы остаться незамеченными для вражеских беспилотников, которые ведут постоянную охоту.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сливаясь с густой растительностью, снайперская группа занимает огневую точку в лесополосе на Южно-Донецком направлении. До опорного пункта ВСУ - меньше километра. О том, что за их перемещениями на этом участке скрытно наблюдают в прицел крупнокалиберной винтовки наши разведчики, для националистов - явная неожиданность.

Пара снайперов готовится к работе по цели. Выбор приоритетных объектов для уничтожения, корректировка огня и подготовка вооружения лежит на плечах наблюдателя. Спусковой крючок он не нажимает, но контролирует весь ход выполнения боевой задачи.

Средства объективного контроля показывают, что во время ротации личного состава неприятеля на дистанции 800 метров ликвидирован пулеметный расчет ВСУ. Скрытный отход нашей группы незамедлителен. Следы снайперов Восточного округа уже ищут вражеские беспилотники.

Днем группа работает только в исключительных случаях, поскольку небезопасно. В основном к выполнению боевых задач приступают в сумерках или глубокой ночью.

В отличие от действий в населенных пунктах, в степи работать снайперской группе сложнее. Густая листва и растительность осложняют визуальную разведку позиций противника. Помогают тепловизоры, которые выделяют человека по разнице температуры тела на фоне окружающей среды.

«Вообще приоритет цели наш - пулеметчики, стрелки тяжелые. Гранатометчики. Командиры, офицерский состав. Люди значимые, не простые пехотинцы», - отмечает снайпер-разведчик с позывным Сокол.

Сокол из Забайкалья прибыл в зону СВО только в апреле этого года. И, как признается он сам, по сравнению со своими товарищами пока похвастаться большим количеством пораженных целей не может. Но все еще впереди.

«У меня пока не так уж и много. Я стремлюсь. Каждый снайпер ценит каждое попадание. Смена происходит у военнослужащих ВСУ где-то в 5-4 утра. Где-то в это время мы выдвигаемся на задачу, базируемся и смотрим, наблюдаем. Видим людей, когда они идут, и начинаем уже работать», - добавляет Сокол.

На отдельных участках Южно-Донецкого направления недавно мобилизованных солдат ВСУ наши стрелки вычисляют мгновенно. Как считают сами разведчики, они ведут себя очень «нагло».

«Они вальяжно так двигались, налегке. Мы туда пришли, отработали, они на следующий день уже нагибаясь ходят. То есть чувствуют, что смерть близко», - говорит Сокол.

Профессиональные стрелки из Российской армии особо ценны для противника. Сил и средств на обнаружение и попытки ликвидировать такие снайперские группы ВСУ не жалеют. А вот для нашей пехоты эти парни - надежная защита и прикрытие на самых опасных участках фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.