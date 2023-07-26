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Российские снайперы отработали навыки точной стрельбы и маскировки в зоне СВО

Наталья Пантелева
13:57 26.07.2023
В тыловом лагере свои навыки отрабатывают бойцы, которые ради одного выстрела могут просидеть в засаде несколько часов. Снайперы тренируют точность и работу в паре.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В тыловом районе спецоперации российские военнослужащие отрабатывают свои действия в обороне и наступлении. Бойцы работают из стрелкового оружия. Их действия корректирует коптер.

По замыслу, на Купянском направлении враг засел в лесополосе. Разведчики в колонне по одному, соблюдая дистанцию, начинают выдвижение в сторону противника. При обнаружении боевиков впереди идущий открывает огонь.

«Лесополосы - это является преимущественными территориями, где концентрирует враг свои силы. И чтобы нам попасть к ним и занять какие-то рубежи, мы пытаемся отрабатывать тактику, для того чтобы сделать это наиболее безопасно, быстро и четко», - сказал командир роты с позывным Радиан.

Задача снайперов - залечь, наблюдать и при появлении противника ликвидировать цель. Это не боевой выход, а тренировка, но сноровку терять нельзя.

Наши снайперы отлично выполнили боевые задачи в Кременском лесу, при обеспечении продвижения штурмовых групп и отражении контратак на Куземовском направлении.

«Снайперская винтовка крупнокалиберная. Не так давно у нас на вооружении в российской армии. Достаточно хорошая. Калибр 12,7. Учтены все доработки и разработки российских оружейников. Одна из лучших винтовок в принципе в мире», - рассказал о своей винтовке военнослужащий с позывным Снайпер.

Важен каждый элемент работы, нужно не только точно поразить противника, но и грамотно отойти. То есть выстрел — это только полдела, нужно еще после этого остаться незамеченным и уйти в безопасное место.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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