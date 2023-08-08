По неподтвержденным пока данным, взрыв мог прогреметь на территории одной из частей ПВО в украинской столице.

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Мощный взрыв прогремел в левобережной части Киева. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели». Отмечается, что воздушную тревогу в Киеве не объявляли, никаких воздушных целей в небе зафиксировано не было.

По данным паблика «Военная хроника», взрыв мог прогреметь на юго-востоке украинской столицы, где расположена одна из частей ПВО. Точных данных о причина взрыва пока нет.

Тем временем, применение киевским режимом кассетных боеприпасов при обстрелах Донецкой народной республики ведет к росту числа жертв среди мирного населения. Об этом ранее заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин. С его слов, националисты бьют по беззащитным людям целенаправленно, пытаясь перегружать системы ПВО.