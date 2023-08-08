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Окопы и огневые точки: как выглядят оборонительные рубежи ВС РФ в районе Пятихаток

Александр Федорчак
05:00 08.08.2023
Обороняющиеся бойцы имеют в своем распоряжении все необходимое вооружение и боеприпасы, а также систему оборудованных окопов и блиндажей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Наши подразделения окопались на Запорожском направлении. Есть информация, что именно с этой стороны враг пойдет в наступление в ближайшее время. Все обтянуто маскировочной сетью, обустроены достаточно глубокие двухметровые окопы. Экскурсию по ним проводит боец с позывным «Молдован». Родом из Приднестровья, с 2014-го был добровольцем на Донбассе. Жить в блиндажах привык. Оборудованные на линии боевого соприкосновения позиции одни из самых выгодных.

«У нас одна точка наблюдения в сторону Пятихаток. И другая в сторону Орехова и Каменского. У нас стык двух армий. Как раз на этом стыке мы прикрываем одну армию и вторую. Мы обязаны здесь наблюдать, чтобы никто не прошел», - объяснил «Молдован».

На хорошо замаскированных позициях есть все необходимое, чтобы отразить атаку противника. Есть ПТУР, из которого бойцы могут вести огонь по колонне бронетехники, если та начнет двигаться с той стороны. Есть также огнемет «Шмель» и достаточное количество боеприпасов.

«Дорога снабжения здесь, как на ладони. Любое, даже точечное передвижение мы видим. Наблюдем дорогу и посадку. Дорога у нас на открытой местности. Мы просматриваем, когда у нас техника подъезжает, когда что. Мы все видим», - добавил «Молдован».

Этот район украинские боевики в последние дни прощупывали, то с воздуха, то на земле, но наши никого не пропускают.

«Дроны летают, все летает. Особенно вечером начинаются полеты. У нас тут поставили ПВО. Есть камикадзе, есть разведка, есть ДРГ. Недавно тут раздолбали наемников», - вспомнил боец.

Поэтому в ход идут другие, варварские приемы. Если у врага не получается на поле боя, то удары сразу начинают наносить по мирным кварталам. Их технику и боеприпасы бойцы батальона «Крым» постоянно изучают. В окопах у ребят своя романтика и военнослужащие здесь со всей нашей необъятной Родины. Например, боец с позывным «Дед». Ему 62 года. Родом из Херсонской области. Боевого опыта до спецоперации не было, но сидеть дома, когда родная земля в опасности - не стал.

«Я родом из Херсонской области. Генический район. Я родился, был маленький, в шесть лет переехали в Крым. Перед тем, как сюда идти, я гуманитарку привозил в Васильевку. Нашему батальону. Сюда приехал, хотел остаться, вроде не оставили. Потом поехали за гуманитаркой. Позвонил комбату, первого мая сказали. Я второго и приехал», - рассказал военнослужащий с позывным «Дед».

В победе здесь уверен каждый. Особенно после того, как увидели, что на самом деле из себя представляет хваленая западная техника. Боевой дух поднимает еще и то, что каждый здесь видел и знает, что силы у противника уже на исходе.

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