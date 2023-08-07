NYT: солдаты ВСУ жалуются на слабую подготовку в странах НАТО и западную технику

По словам украинских военнослужащих, находящиеся на их вооружении американские бронемашины разработаны для борьбы с повстанцами, а не с огневой мощью российской армии.

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Солдаты ВСУ обвинили своих командиров, что они отправляют в бой совершенно неподготовленных бойцов. Кроме того, националисты жалуются на слишком короткий срок подготовки в странах НАТО и на неподходящую для поставленных задач западную технику. Об этом пишет газета The New York Times.

«В частности, они указывали на американские MaxxPros, бронированные машины, которые были разработаны для борьбы с повстанцами, а не для борьбы с огневой мощью российской армии», - подчеркнула газета.

Издание сообщает, что за последние несколько месяцев около 36 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение по тактике общевойсковых боев длительностью от четырех до шести недель.

Ранее сложивший оружие украинский солдат Александр Плысарь заявил, что на Украине заканчиваются мужики. Со его слов, там, где он жил, уже фактически некого призывать. Людям страшно и они устали, сообщил пленный.