В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Telegraph: правительство Великобритании прекращает сотрудничество с Greenpeace*

Елизавета Кондрикова
00:29 08.08.2023
Организация провела протестную акцию у дома премьер-министра Великобритании против разработки новых месторождений нефти.
Telegraph: правительство Великобритании прекращает сотрудничество с Greenpeace*
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Правительство Великобритании запретило государственным ведомствам сотрудничать с организацией Greenpeace* (организация признана нежелательной на территории РФ) после проведенной ею акции протеста у дома премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом сообщили в британской газете Telegraph.

«Даунинг-стрит распорядился ввести полный запрет на взаимодействие правительственных департаментов с Greenpeace* на фоне роста напряженности в отношениях с этой благотворительной организацией после устроенной акции протеста у дома Риши Сунака», - передает издание.

На прошлой неделе активисты Greenpeace* устроили акцию протеста против разработки новых месторождений газа и нефти у дома Риши Сунака. Они завесили здание особняка премьер-министра черной тканью и провели на крыше более трех часов. Пятеро экоактивистов были задержаны, но позже их отпустили под залог.

Напомним, в мае этого года организация Greenpeace* была признана нежелательной на территории России вследствие среди прочего ее попыток вмешиваться во внутренние дела государства, ведения антироссийской пропаганды и финансирования иноагентов.  

*Greenpeace - организация признана нежелательной на территории РФ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:06 В стране и мире
Видео
Мединский: в новых учебниках по истории полностью переписаны разделы с 70-х по нулевые годы
18:11 В стране и мире
В России писателя Глуховского* заочно приговорили к 8 годам колонии
17:49 В стране и мире
Видео
На Украине под залог в $900 тысяч освободили митрополита Павла
14:41 ОПК
Видео
Чемезов рассказал об увеличении производства боевых самолетов в два раза в 2022 году
14:59 В стране и мире
Верховный суд запретил проводить УЗИ без направления врача
Популярное
Видео
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вражеского БТР на Запорожском направлении
Видео
«Там ребята их крепко бьют»: Шойгу пообщался с бойцами, ожидающими встречи с немецкими Leopard
Полиция в Латвии решила наказать экс-депутата Сейма, запрещавшего соседу говорить по-русски
Песков назвал Путина своим учителем, а работу с ним - бесценным опытом
МО РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над территорией Калужской области
Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет совместной жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.