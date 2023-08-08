Telegraph: правительство Великобритании прекращает сотрудничество с Greenpeace*

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Правительство Великобритании запретило государственным ведомствам сотрудничать с организацией Greenpeace* (организация признана нежелательной на территории РФ) после проведенной ею акции протеста у дома премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом сообщили в британской газете Telegraph.

«Даунинг-стрит распорядился ввести полный запрет на взаимодействие правительственных департаментов с Greenpeace* на фоне роста напряженности в отношениях с этой благотворительной организацией после устроенной акции протеста у дома Риши Сунака», - передает издание.

На прошлой неделе активисты Greenpeace* устроили акцию протеста против разработки новых месторождений газа и нефти у дома Риши Сунака. Они завесили здание особняка премьер-министра черной тканью и провели на крыше более трех часов. Пятеро экоактивистов были задержаны, но позже их отпустили под залог.

Напомним, в мае этого года организация Greenpeace* была признана нежелательной на территории России вследствие среди прочего ее попыток вмешиваться во внутренние дела государства, ведения антироссийской пропаганды и финансирования иноагентов.

*Greenpeace - организация признана нежелательной на территории РФ.