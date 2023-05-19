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Генпрокуратура уличила Greenpeace в попытках неконституционной смены власти в РФ

Ян Брацкий
16:20 19.05.2023
Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность международной неправительственной организации Greenpeace.
Генпрокуратура уличила Greenpeace в попытках неконституционной смены власти в РФ
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Фонд Greenpeace предпринимал попытки по смене власти в России неконституционным путем. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации, признавшей организацию нежелательной на территории РФ.

Кроме того, организация предпринимала попытки вмешательства во внутренние дела государства, осуществляла антироссийскую пропаганду и финансировала иноагентов.

«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace <...> представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем», - говорится в сообщении ведомства на его официальном сайте.

Нередко работа фонда в нашей стране сопровождалась организацией несогласованных с органами власти информационных кампаний и акций по формированию негативного общественного мнения, отметили в Генпрокуратуре. С момента начала спецоперации активисты Greenpeace призывают к ужесточению санкционных мер в отношении России и требуют ее дальнейшей международной изоляции.

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