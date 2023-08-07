Жителей нескольких регионов России предупредили о жаре до 43 градусов

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на юге европейской части страны будет экстремально высокая температура.

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В ближайшие дни в Краснодарский край, Республику Калмыкия, а также Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Ставрополье придет жара. Воздух прогреется до 40-43 градусов. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях столбики термометров поднимутся до плюс 37 градусов.

Кроме того, Вильфанд сообщил, что в перечисленных регионах также ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс. Он рекомендовал местным жителям не находиться под солнечными лучами, а также напомнил о необходимости ношения солнцезащитных очков, одежды с длинным рукавом и головных уборов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в понедельник, 7 августа, жителей Москвы ждет жара до 33 градусов и отсутствие осадков. Днем температура будет составлять от 31 до 33 градусов, ночью температура опустится до 18 градусов. Атмосферное давление будет варьироваться от 743 до 747 мм ртутного столба.