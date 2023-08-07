Синоптики спрогнозировали жару до 33 градусов в Москве

До 33 градусов тепла, никаких осадков и небольшая облачность ожидает столицу в понедельник 7 августа.

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В Москве синоптики спрогнозировали жару до 33 градусов и отсутствие осадков в понедельник 7 августа. Подобный прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура будет составлять от 31 до 33 градусов, ночью температура опустится до 18 градусов. Атмосферное давление будет варьироваться от 743 до 747 мм ртутного столба.

В Московской области также ожидается жара от 29 до 34 градусов, ночью - тепло до 16 градусов.

Ранее также синоптики сообщили о возможных ливневых дождях с грозами в конце этой недели и передали, что к субботе-воскресенью аномальна жара в городе пойдет на спад.