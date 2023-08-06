В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника СВО

© Видео: Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю © Фото: Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

В Забайкальском крае правоохранительные органы задержали одного из участников нападения на военнослужащего, прошедшего службу в зоне проведения спецоперации. Им оказался мужчина 27 лет. Нападение произошло в селе Нерчинский Завод.

«Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Газимуро-Заводский" доставили в отделение полиции 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении на местного жителя», - сообщили в региональном МВД.

Отмечено, что предварительное расследование уголовных дел находится на контроле руководства УМВД России по Забайкальскому краю. В отношении задержанного расследуются дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (поджог, взрыв и другой общеопасный способ), а также об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее силовики задержали бросившего гранату в авто у «Москва-Сити». Вооруженный мужчина бросил страйкбольную гранату в салон автомобиля, после того, как тот не завелся, а водитель выбежал из салона, отказавшись везти злоумышленника «куда он скажет».