© Фото: ТРК "Звезда"

Подразделения группировки войск «Запад» захватили семь опорных пунктов украинских боевиков и девять наблюдательных постов в районе Ольшан. Об этом передал начальник пресс-центра группировки войск полковник Сергей Зыбинский.

«В ходе наступательных действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны», - рассказал офицер.

Он также добавил, что все контратаки противника были отражены. В итоге потери украинских националистов составили до роты пехоты и один БТР британского производства, два боевика были захвачены в плен.

Напомним, 4 августа в Минобороны России передали о ведении наступательных действий Западной группировки войск на Купянском направлении. К настоящему моменту все атаки врага на этом направлении были успешно отражены.