Минобороны России: ведутся наступательные действия на широком фронте на Купянском направлении

Заняты более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка в Харьковской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал о наступательных действиях штурмовых отрядов на Купянском направлении.

«На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка Харьковской области», - заметил Конашенков.

Кроме этого, Игорь Конашенков сообщил о четырех атаках врага на Купянском направлении - все они были успешно отражены в ходе ведения активной обороны. Неприятель силами подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад пытался наступать в районе населенного пункта Новоселовское на территории ЛНР.

Всего же на Купянском направлении противник потерял до 45 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артсистему М777, САУ M109 Paladin и САУ Krab.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.