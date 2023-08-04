Минобороны России: ведутся наступательные действия на широком фронте на Купянском направлении
Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал о наступательных действиях штурмовых отрядов на Купянском направлении.
«На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка Харьковской области», - заметил Конашенков.
Кроме этого, Игорь Конашенков сообщил о четырех атаках врага на Купянском направлении - все они были успешно отражены в ходе ведения активной обороны. Неприятель силами подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад пытался наступать в районе населенного пункта Новоселовское на территории ЛНР.
Всего же на Купянском направлении противник потерял до 45 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артсистему М777, САУ M109 Paladin и САУ Krab.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.