Посол РФ в Катаре рассказал о совместных проектах на 160 млрд рублей

Догадкин рассказал о взаимодействиях России и Катара в инвестиционной сфере.

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Посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин сообщил о ведении Россией и Катаром совместных проектов в инвестиционной сфере на сумму более 160 миллиардов рублей или 7,2 миллиарда катарских риалов. Об этом посол рассказал в интервью РИА-Новости.

«Расширяется наше взаимодействие в инвестиционной сфере. Qatar Investment Authority вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций», - заявил посол.

Посол добавил, что также перспективным направлением сотрудничества двух стран считаются сферы транспорта и логистики. В частности, страны ведут переговоры о реализации проекта международного транспортного коридора «Север-Юг».

Напомним, в конце июля Владимир Путин также рассказал о совместных проектах России и Египта в области атомной энергетики: в настоящее время реализуется проект по строительству в Египте атомной электростанции.