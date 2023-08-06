Бомбардировщики Су-34 управляемыми бомбами уничтожили пункты дислокации украинских боевиков

Артиллерией группировки были уничтожены склад боеприпасов, огневые позиции СПГ-7 и АГС-17.

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Фронтовые бомбардировщики Су-34 «Южной» группировки управляемыми бомбами уничтожили пункты дислокации противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Авиацией Южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ивановское», - рассказал Астафьев.

Астафьев добавил, что самолеты Су-25 штурмовой авиации группировки поразили скоплений живой силы украинских боевиков на Лисичанском, Солидаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Кроме этого, артиллерия группировки «Юг» уничтожила склад боеприпасов, огневые позиции СПГ-7 и АГС-17 в районах Спорного и Белогоровки.

В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены три 120-миллиметровых миномета противника в Авдеевке и Победе, противотанковая пушка М12 в Первомайском и американская буксируемая гаубица М102 в районе деревни Зоряное.

Ранее стало известно, что ВС РФ прорвали оборону украинских боевиков около Ольшан Харьковской области. Российские военнослужащие захватили четыре опорных пункта противника, семь наблюдательных постов, уничтожили пункт боепитания.

Материал подготовили Волосунова Вероника и Николай Баранов.