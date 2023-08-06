Москвичей на следующей неделе ждут дожди и грозы

По словам синоптика, в конце следующей недели в Московский регион нагрянут дожди с грозами.

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Ливни с грозой придут в Московский регион в пятницу и субботу, может выпасть до 30 миллиметров осадков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, уже на следующей неделе аномальная жара в Москве пойдет на спад. В понедельник температурный фон в последний раз достигнет отметки в +30 градусов.

«Если во вторник дневная температура понизится до плюс 24-29 градусов, то с каждым днем показания термометров будут сбрасывать по одному градусу, и в конце недели вернутся в климатическое русло августа - до плюс 19-24 градусов», - рассказал Тишковец.

Синоптик объяснил, что изменения в температуре связаны с появлением в небе башенок кучево-дождевых облаков, которые сопровождаются локальными дождями и грозами. Так, в пятницу и субботу москвичей ожидают сильные грозовые ливни, может выпасть от 13 до 30 миллиметров осадков.

Тишковец добавил, что, по предварительным прогнозам, тридцатиградусной жары в Центральной России до конца августа не будет. При этом температурный фон будет по-летнему комфортным - он превысит нору примерно на 1-3 градуса.

«Предварительно, осенью запахнет только к середине сентября», - заключил синоптик.

Ранее метеоролог Вильфанд рассказал о супержаркой опасной погоде на выходных - в Москве до +33 градусов, а на юге европейской части России до +43 градусов.