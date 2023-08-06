Взрывы прогремели в Хмельницкой области

Сирены воздушной тревоги были слышны в семи регионах Украины в ночь с 5 на 6 августа.

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Серия взрывов прогремела в Хмельницкой области после объявления в регионе воздушной тревоги. Оперативную информацию предает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Украинские онлайн-сервисы по оповещению населения о чрезвычайных происшествиях зафиксировали введение режима воздушной тревоги в Киеве и семи регионах центральной части Украины. В частности, сирены включили в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Ранее сообщалось, что в субботу 5 августа на всей территории Украины трижды включали сирены воздушной тревоги, взрывы были зафиксированы в Киеве, Житомире и в районе военного аэродрома в Хмельницкой области.