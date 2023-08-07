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Дроны MQ-9 и LEAP западной коалиции приблизились к Су-35 ВКС России в Сирии

Ян Брацкий
23:44 07.08.2023
Беспилотники приближались к российским самолетам на расстояние менее 150 метров по прямой.
Дроны MQ-9 и LEAP западной коалиции приблизились к Су-35 ВКС России в Сирии
© Фото: afsoc.af.mil
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Беспилотники западной коалиции в Сирии дважды опасно приближались к истребителям Су-35 ВКС России. Первый инцидент произошел в районе города Ракка, второй над Средиземным морем, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как сказано в сообщении, в 10:00 дроны MQ-9 и LEAP приблизились к российскому боевому самолету на расстояние менее 150 метров по дальности. Аналогичный инцидент произошел спустя 49 минут. Отмечается, что за истекшие сутки были зарегистрированы 11 случаев нарушения протокола деконфликтации со стороны коалиции. Летчики ВКС России продемонстрировали высочайшие мастерство и уровень профессионализма.

Минувшей ночью два тактических истребителя F-16 израильских ВВС нанесли удары шестью корректируемыми бомбами по складам в провинции Дамаск. Четверо сирийских военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Израильские самолеты не заходили в воздушное пространство Сирии. Половину из авиабомб удалось уничтожить при помощи комплекса ПВО Сирии «Панцирь-С».

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