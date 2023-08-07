Пленный танкист Плысарь заявил, что на Украине уже заканчиваются мужики

Александр Плысарь признал крепость российской обороны - украинцы на танках не доехали до позиций ВС РФ еще целых два поля, а по ним уже начали стрелять.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Александр Плысарь заявил, что на Украине заканчиваются мужики. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«На Украине мужики заканчиваются. Я посмотрел там, где я жил, уже фактически некого брать. Люди уже устали до такой степени... Зима, света нету, тепла нету. Холодно, просто страшно», - признался пленный.

Плысарю поставили задачу протралить мины на танке с тралом. В сопровождении еще нескольких танков он попытался это сделать, но украинцев встретил шквал русского огня. В результате дело закончилось множеством убитых со стороны противника и уничтоженной техникой.

«Крепкая оборона, не успели заехать, сразу раздолбали нас. В конечном результате мы еще туда не доехали, а по нам уже стреляли. Не доехали где-то поля два», - заметил он.

Александр Плысарь крайне низко оценил уровень украинского командования. По его словам, они не просто бросили танки-тральщики глубоко вглубь, но и заявили, что впереди никого не будет - там якобы находятся только мины. При этом никто не довел до него путей отхода на случай неудачи.

Украинец подчеркнул, что моральный дух в рядах киевских военных очень плохой, никто не хочет не только воевать, но и просто служить.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.