В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней

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В хуторе Бронницкий Усть-Донецкого района Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней. Об этом в понедельник сообщили в Россельхознадзоре. Отмечается, что положительный результат на АЧС был получен в ходе исследования трупов домашних свиней из личного подсобного хозяйства.

В данный момент специалисты проводят все необходимые мероприятия для предотвращения распространения и ликвидации очага африканской чумы свиней.

Напомним, недавно в Териберке Мурманской области бушевал птичий грипп. Болезнь обнаружили у сизых чаек.

Падеж птиц наблюдался вдоль береговой линии. В итоге был объявлен карантин.