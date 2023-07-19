В туристической Териберке объявили карантин из-за вспышки птичьего гриппа

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Териберке Мурманской области, самом туристическом месте русского севера, бушует птичий грипп. Болезнь обнаружили у сизых чаек. Падеж птиц наблюдается вдоль береговой линии. Сейчас в Териберке объявлен карантин.

Специалисты постоянно проводят дезинфекцию мест обнаружения мёртвых чаек. Ветеринары в защитных костюмах каждые шесть-восемь часов собирают мертвых птиц у воды и отправляют их в лаборатории. Анализ показал, что причина гибели чаек - высокопатогенный вирус птичьего гриппа.

По данным Россельхознадзора, в России сейчас выявлено 59 вспышек птичьего гриппа в 27 регионах. Гибнет как дикая птица, так и домашняя. Причины такого масштабного распространения вируса еще непонятны. Над их выяснением работают в Федеральном центре охраны здоровья животных.

В мае этого года на реке Амур зафиксировали массовую гибель рыбы. По итогам осмотра водоема загрязнения не обнаружили. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку.