В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В туристической Териберке объявили карантин из-за вспышки птичьего гриппа

Елена Сивонен
Елизавета Егорова
19:45 19.07.2023
Причиной гибели птиц в туристической Териберке Мурманской области стал высокопатогенный вирус птичьего гриппа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Териберке Мурманской области, самом туристическом месте русского севера, бушует птичий грипп. Болезнь обнаружили у сизых чаек. Падеж птиц наблюдается вдоль береговой линии. Сейчас в Териберке объявлен карантин.

Специалисты постоянно проводят дезинфекцию мест обнаружения мёртвых чаек.  Ветеринары в защитных костюмах каждые шесть-восемь часов собирают мертвых птиц у воды и отправляют их в лаборатории. Анализ показал, что причина гибели чаек - высокопатогенный вирус птичьего гриппа.

По данным Россельхознадзора, в России сейчас выявлено 59 вспышек птичьего гриппа в 27 регионах. Гибнет как дикая птица, так и домашняя. Причины такого масштабного распространения вируса еще непонятны. Над их выяснением работают в Федеральном центре охраны здоровья животных.

В мае этого года на реке Амур зафиксировали массовую гибель рыбы. По итогам осмотра водоема загрязнения не обнаружили. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:36 В стране и мире
Видео
Путин поручил выяснить причины пожара на полигоне в Крыму
18:19 Армия
Видео
Бойцы 6-й роты: от горячих стволов можно было прикурить во время боев за Работино
17:23 В стране и мире
Минтранс Крыма сообщил, что работа Керченской переправы будет приостанавливаться с 21:00 до 5:00
16:10 В стране и мире
Песков заявил, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи
14:13 Армия
Видео
МО РФ: наступающие российские бойцы овладели железнодорожной станцией Молчаново в Харьковской области
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Журналистка из США увидела пророчество войны в Косово в серии «Симпсонов»
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.