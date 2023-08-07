Российских тяжелоатлетов не допустили до чемпионата мира в Саудовской Аравии

Одним из условий допуска было подписание деклараций, в которых спортсмены должны были подтвердить, что не имеют связей с вооруженными силами, органами госбезопасности или другими структурами, связанными со спецоперацией на Украине.

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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила ни одного россиянина до чемпионата мира, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 4 по 17 сентября. Об этом сообщается на сайте организации.

В сообщении сказано, что Исполком IWF утвердил делегацию AIN (индивидуальные нейтральные атлеты, специальное наименование МОК для спортсменов из России и Белоруссии), которая будет присутствовать на чемпионате мира. В ее составе 12 спортсменов, семь человек обслуживающего персонала и один технический судья. Все они имеют белорусские паспорта.

Ранее Исполком IWF решил допустить до участия в своих турнирах под эгидой россиян и белорусов в нейтральном статусе. Одним из условий допуска атлетов к соревнованиям было подписание деклараций, в которых они должны были подтвердить, что не имеют связей с вооруженными силами, органами госбезопасности или другими структурами, связанными со спецоперацией на Украине.

Международная федерация тяжелой атлетики не получала никаких заявок от Федерации тяжелой атлетики России, сообщил 28 июля ТАСС менеджер IWF по коммуникациям и маркетингу Педро Адрега.

Ранее Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) также разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января.