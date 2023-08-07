Минздрав России определил угрозы безопасности для персональных данных

Актуальными угрозами являются вредоносные программы, несанкционированный доступ, а также использование психологического и социального воздействия на имеющих доступ к данным.

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Министерство здравоохранения России определило угрозы безопасности персональных данных в информационных системах, эксплуатируемых в сферах деятельности, регулирование которых осуществляется ведомством. Из приказа Минздрава РФ следует, что актуальными угрозами являются вредоносные программы, несанкционированный доступ, а также использование психологического и социального воздействия на тех, кто имеет доступ к данным.

Также к угрозам относится создание способов, подготовка и проведение атак на персональные данные, специально разработанные аппаратные средства и программное обеспечение.

Напомним, ранее британские чиновники предположили, что Китай может собирать данные о гражданах Соединенного Королевства при помощи электромобилей. В качестве такой информации могут выступать данные о местоположении человека, аудиозаписи и видеоматериалы.

Ранее эксперт по информационной безопасности Денис Батранков рассказал, как хакеры могут управлять iPhone. По его словам, одним из важных способов защиты от взлома является обновление операционной системы, так как в старых версиях часто находят уязвимости.