Telegraph: Лондон подозревает Китай в слежке за британцами через электромобили

По мнению высокопоставленных чиновников Великобритании, отмечает Telegraph, данные о местоположении, аудио- и видеоматериалы могут быть собраны при помощи электромобилей.

© Фото: Isabel Infantes Keystone Press Agency Globallookpress

Британские чиновники предположили, что Китай может собирать информацию о гражданах Соединенного Королевства с помощью электромобилей. Об этом пишет Telegraph.

«Технологии, встроенные в автомобили, могут использоваться для сбора огромного количества информации», - цитирует издание RT.

В качестве такой информации могут выступать аудиозаписи и видеоматериалы, данные о местоположении человека. В связи с этим издание охарактеризовало китайские электрокары как «продукты высокого риска».

Ранее эксперт по информационной безопасности Денис Батранков рассказал, как хакеры могут управлять и iPhone, и машиной человека. Он рассказал, что одним из важных способов защититься от взлома является обновление операционной системы, потому что в старых версиях часто находят уязвимости.