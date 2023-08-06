Telegraph: Лондон подозревает Китай в слежке за британцами через электромобили
Британские чиновники предположили, что Китай может собирать информацию о гражданах Соединенного Королевства с помощью электромобилей. Об этом пишет Telegraph.
«Технологии, встроенные в автомобили, могут использоваться для сбора огромного количества информации», - цитирует издание RT.
В качестве такой информации могут выступать аудиозаписи и видеоматериалы, данные о местоположении человека. В связи с этим издание охарактеризовало китайские электрокары как «продукты высокого риска».
Ранее эксперт по информационной безопасности Денис Батранков рассказал, как хакеры могут управлять и iPhone, и машиной человека. Он рассказал, что одним из важных способов защититься от взлома является обновление операционной системы, потому что в старых версиях часто находят уязвимости.