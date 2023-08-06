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Telegraph: Лондон подозревает Китай в слежке за британцами через электромобили

Анастасия Бобылева
04:37 06.08.2023
По мнению высокопоставленных чиновников Великобритании, отмечает Telegraph, данные о местоположении, аудио- и видеоматериалы могут быть собраны при помощи электромобилей.
Telegraph: Лондон подозревает Китай в слежке за британцами через электромобили
© Фото: Isabel Infantes Keystone Press Agency Globallookpress
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Британские чиновники предположили, что Китай может собирать информацию о гражданах Соединенного Королевства с помощью электромобилей. Об этом пишет Telegraph.

«Технологии, встроенные в автомобили, могут использоваться для сбора огромного количества информации», - цитирует издание RT.

В качестве такой информации могут выступать аудиозаписи и видеоматериалы, данные о местоположении человека. В связи с этим издание охарактеризовало китайские электрокары как «продукты высокого риска».

Ранее эксперт по информационной безопасности Денис Батранков рассказал, как хакеры могут управлять и iPhone, и машиной человека. Он рассказал, что одним из важных способов защититься от взлома является обновление операционной системы, потому что в старых версиях часто находят уязвимости.

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