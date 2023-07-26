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Европа в огненной ловушке: как в Италии, Испании, Турции и Португалии борются с небывалыми лесными пожарами

Екатерина Радомская
19:42 26.07.2023
Ущерб от лесных пожаров в Европе оценивается в сотни миллионов евро.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Nice_Matin, Twitter
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Привычный дорожный знак предупреждает - «Двигайтесь с осторожностью», но в этот раз внимания  на него никто не обращает - обочины трассы в Сицилии объяты пламенем. Итальянская пресса пугает заголовками: «Адские дни: В Чинизи нашли обгоревшие останки двух пожилых людей, спасатели заблокированы», «Юг в огне: Четверо погибших в Палермо», «Апулия горит: Ужас в Лечче и Вьесте, туристов эвакуируют».

Из самых отдалённых регионов Италии людей эвакуируют спасатели. Проводят безопасными путями сквозь кусты с чемоданами и рюкзаками. Но от катастрофы убежать непросто - международный аэропорт Палермо работает с ограничениями.

«Мы должны были вылетать около четырех утра, но рейс перенесли ближе к полудню», - делится впечатлениями пассажирка.

Люди больше суток в терминале на полу, когда смогут улететь тоже не известно. Небо закрыто практически над всем югом Европы. В ожидании самолёта они наблюдают как дымятся леса у античного храма Сегеста. На севере Италии другая крайность - ураган и град размером с яблоко. Шквалистый ветер с дождём выдернул с корнями деревья: города северной Италии не спали всю ночь от сигнализаций помятых машин.

Практически на границе с Италией - во французской Ницце - не подобраться к воде. Пламя охватило парк в Кань-Сюр-Мер, и люди спешно покинули бассейн близлежащего фешенебельного отеля. В огне и пригород Ниццы.

С огнем борются испанские, хорватские и португальские спасатели. Авиация прочищает каждый километр, пытаясь спасти деревья.

«Мы уже установили несколько контрольных зон, но больше всего надеемся, что ветер утихнет: именно он доставляет пожарным столько трудностей. Некоторые порывы, силой до 60 км в час каждый, способствуют распространению огня», - прокомментировал ситуацию мэр города Кашкаиш Карлош Каррейраш.

Местные жители сами помогают друг другу, помогая эвакуировать пенсионеров и инвалидов. Тем временем власти пострадавших от лесных пожаров стран думают вводить режим ЧС или нет. Но счёт ущерба от удара стихии на текущий момент уже идёт на сотни миллионов евро.

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