Аппарат штатно выведен на орбиту: кадры старта «Союза-2.1Б» с космодрома Плесецк

С аппаратом установлена устойчивая телеметрическая связь, он принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Старт ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1Б» и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, сообщает Минобороны России. Боевые расчеты космических войск ВКС России выполнили запуск ракеты с космодрома Плесецк в Архангельской области с космическим аппаратом в интересах Минобороны, сообщили в военном ведомстве. Ракета стартовала в понедельник, 7 августа, в 16 часов 20 минут.

После запуска «Союз-2.1Б» взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Разгонный блок «Фрегат» вывел космический аппарат на целевую орбиту в расчетное время. С ним установлена устойчивая телеметрическая связь, аппарат принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2569». Офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о запущенном аппарате в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Ранее Минобороны России сообщило о старте ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Это уже третий пуск с космодрома Плесецк в этом году и десятый пуск в России.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.