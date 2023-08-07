В стране и мире В Италии бизнесмена насмерть задавило 25 тысячами головок сыра Сергей Лебедев Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей. © Фото: Matteo Nardone, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: В итальянской провинции Бергамо при обрушении стеллажей с сыром погиб 75-летний бизнесмен Джакомо Кьяппарини. Предпринимателя завалило 25 тысячами головок сыра, сообщает L'Eco di Bergamo. Трагедия произошла в воскресенье на складе сыроварни, принадлежащей Кьяппарини. В момент инцидента мужчина настраивал аппарат, вращающий формы сыра для его созревания. Напомним, недавно около десятка человек погибли, еще более 130 получили ранения в результате детонации пиротехники на складе в Таиланде. Трагедия произошла в городе Сунгайколок. Повреждения получили 150 ближайших домов, рынок и торговый центр. Экспертное мнение и аналитика