В Таиланде 9 человек погибли и более 130 ранены после взрыва пиротехники

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Девять человек погибли, еще более 130 получили ранения в результате детонации пиротехники на складе в Таиланде. Трагедия произошла в приграничном с Малайзией городе Сунгайколок.

Взрыв был такой мощи, что повреждения получили 150 ближайших домов, рынок и торговый центр, расположенные неподалеку, сообщает телеканал Thai PBS. На месте работают экстренные службы. Количество погибших и пострадавших может вырасти, так как многие люди продолжают оставаться под завалами. На месте развернут мобильных пункт оказания помощи тем, кто остался без крыши над головой.

В прошлом году подобный инцидент произошел в болгарском городе Казанлык. Там на воздух взлетел склад с пиротехникой на заводе «Арсенал», где помимо прочего расположены места хранения оружия. Три человека погибли, еще трех госпитализировали с ожогами.