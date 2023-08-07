Мединский: в новых учебниках по истории полностью переписаны разделы с 70-х по нулевые годы

Для старшеклассников подготовлены два курса: «История России» и «Всеобщая история», рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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В новых учебниках по истории России для 10-11-х классов были полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах, рассказал помощник президента России Владимир Мединский. В пособия добавлен период с 2014 года по сегодняшний день, включая СВО, сказал он.

В учебнике много микроисторий, любопытных фактов, подписи под иллюстрациями сделаны в совершенно другом формате, рассказал Мединский. В книге кардинально меньше цифр, дат, статистики, больше рассказов о людях.

К 1 сентября 2024 года новые учебники по истории будут готовы для учеников 5-9-х классов, добавил помощник президента России.

Для старшеклассников подготовлены два курса: «История России» и «Всеобщая история», рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. До сих пор эти курсы не всегда были синхронизированы, сказал он. В новой программе удалось это сделать и во главу поставить нашу страну.

«Как история России повлияла на мировую историю - это тоже очень важно», - сказал Кравцов.

Новый учебник государственный, права на него принадлежат министерству просвещения России. Уже 1 сентября старшеклассники будут учиться по нему.

Этот учебник дешевле предыдущего более чем на 20%, сообщил Кравцов. Его цена - 849 рублей. Он в твердой обложке, а не в мягкой, как раньше, в книге есть QR-коды со ссылками на архивные материалы.

Глава Минпросвещения добавил, что до конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем школьным предметам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в библиотеки новых регионов РФ в ближайшее время будет завезено более 2,5 миллиона книг. В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники, сказал глава государства.